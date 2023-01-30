Камавинга прокомментировал пятиочковое отставание «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался об отставании своего клуба от «Барселоны» в турнирной таблице испанского чемпионата. Между клубами пять очков. Француз также высказался о ничьей во вчерашнем матче с «Реалом Сосьедад».
«Потеряли два очка, но чемпионат длинный. Мы не теряем уверенности и идём дальше, скоро новая игра. Сезон очень длинный, осталось много игр, не могу сказать, кто выиграет. Пять очков – это ничто по ходу сезона.
Как мне игра на позиции левого защитника? Уже играл левого защитника на чемпионате мира. Я здесь, чтобы помогать команде, отдавать все силы клубу. Это не моя позиция, но я хочу помогать команде», – заявил Камавинга в эфире Movistar.
Напомним, вчерашний матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» завершился нулевой ничьей.
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