Защитник «Пари НН» Стоцкий рассказал о специфике работы с Горловым

Российский защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Стоцкий поделился мнением о тренировочном процессе наставника команды Артёма Горлова.



«У каждого специалиста свои футбольные взгляды. Если сравнивать с тренерами «Пари НН», отличий не так много. Пытаемся контролировать мяч. Нагрузки чуть отличаются, но сопоставимы, на сборах всегда тяжело. Разве что продолжительность тренировок возросла, занятия порой идут по два часа.



Первый сбор в этом плане у всех одинаков: закладывается функциональная база. Какие‑то упражнения, беговые дистанции, объемы нагрузок отличаются, но не настолько, чтобы их выделять. При Александре Кержакове, условно, больше бегали по кругу, сейчас дольше играем в квадратах. Датчики показывают примерно одинаковые энергозатраты», – приводит слова Стоцкого «Матч ТВ».