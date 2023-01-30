Украина требует от ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи с клубами из России

УАФ (Украинская Ассоциация футбола) обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом прекратить товарищеские матчи европейских команд с российскими клубами на зимних сборах в Турции, сообщает The Athletic.
«Хотя игры в Турции и имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции российского спорта.
Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и Беларусь должны быть полностью изолированы», — приводит слова пресс-атташе сборной Украины Александра Гливинского источник.
Также Гливинский добавил, что украинские клубы решили не проводить спарринги с командами, которые встречались с россиянами, ссылаясь на «Партизан».
Напомним, ранее российские клубы и сборная были отстранены от соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА.
Россия и Украина оказались рядом на флаге английского фаната
- 30 января 2023
-
08:05
-
08:05
-
07:51
-
07:18
-
07:02
-
06:37
-
06:35
-
06:16
-
05:56
-
05:31
-
05:26
-
05:20
-
04:30
-
04:02
-
03:25
-
03:22
-
03:12
-
03:04
-
03:02
-
02:59
-
02:54
-
02:42
-
02:35
-
02:30
-
02:30
-
02:01
-
01:51
-
01:42
-
00:55
-
00:46
-
00:44
-
00:41
-
00:34
-
00:28
-
00:08