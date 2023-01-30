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Украина требует от ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи с клубами из России

Украина требует от ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи с клубами из России
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УАФ (Украинская Ассоциация футбола) обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом прекратить товарищеские матчи европейских команд с российскими клубами на зимних сборах в Турции, сообщает The Athletic.

«Хотя игры в Турции и имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции российского спорта.

Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и Беларусь должны быть полностью изолированы», — приводит слова пресс-атташе сборной Украины Александра Гливинского источник.

Также Гливинский добавил, что украинские клубы решили не проводить спарринги с командами, которые встречались с россиянами, ссылаясь на «Партизан».

Напомним, ранее российские клубы и сборная были отстранены от соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА.

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