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Славиша Йоканович: Тюкавин может достичь более высокого уровня

Славиша Йоканович: Тюкавин может достичь более высокого уровня
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о перспективах форварда Константина Тюкавина.

«Тюкавин — молодой игрок и он периодически испытывает давление. Для нас важны и Смолов, и Тюкавин. Да, сейчас больше играет Федя. Возможно, в будущем больше сыграет Костя. В зависимости от того, как складывается игра. Но если говорить именно о Тюкавине, то он может достичь ещё более высокого уровня», — приводит слова Йокановича «РБ Спорт».

20-летний Тюкавин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне нападающий забил пять голов и сделал три голевые передачи в 22 матчах Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера, «Зенита» на 13 очков.

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