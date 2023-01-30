В «Крыльях» отреагировали на информацию о возможном приходе Ушакова и уходе Бейла
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, может ли команду пополнить Егор Ушаков и покинуть клуб Гленн Бейл.
«Трансферная кампания у нас закончится в последний день трансферного окна. Надеемся, никаких потрясений у нас не будет.
В клуб официально никто не обращался. С Гленном до нового года мы подписали новый долгосрочный контракт, его полностью всё у нас устраивает. На сегодняшний день, думаю, повода беспокоиться нет», – приводит слова Корниленко Metaratings.
Егор Ушаков подписал контракт с ЦСКА в 2022 году. Соглашение рассчитано до 2026 года. ЦСКА находится на пятом месте в Российской Премьер-Лиге после 17 туров. Команда набрала 29 очков в нынешнем сезоне.
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