Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях» отреагировали на информацию о возможном приходе Ушакова и уходе Бейла

В «Крыльях» отреагировали на информацию о возможном приходе Ушакова и уходе Бейла
Комментарии

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, может ли команду пополнить Егор Ушаков и покинуть клуб Гленн Бейл.

«Трансферная кампания у нас закончится в последний день трансферного окна. Надеемся, никаких потрясений у нас не будет.

В клуб официально никто не обращался. С Гленном до нового года мы подписали новый долгосрочный контракт, его полностью всё у нас устраивает. На сегодняшний день, думаю, повода беспокоиться нет», – приводит слова Корниленко Metaratings.

Егор Ушаков подписал контракт с ЦСКА в 2022 году. Соглашение рассчитано до 2026 года. ЦСКА находится на пятом месте в Российской Премьер-Лиге после 17 туров. Команда набрала 29 очков в нынешнем сезоне.

Новость по теме
«Крылья Советов» хотят арендовать Ушакова у ЦСКА. В нём видят замену Пиняеву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023