«Наша игра усыпляла». Главный тренер «ПСЖ» — об 1:1 с «Реймсом»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал матч с «Реймсом» во французской Лиге 1 (1:1), отметив, что парижане не удовлетворены своей игрой.

«Наша игра в первом тайме усыпляла. Не было ни ритма, ни интенсивности. Нас быстро разрывали, наш соперник играл хорошо. Мы дотянули до перерыва со счётом 0:0, нам повезло, но мы не были удовлетворены нашей игрой. Того, что мы показали, было недостаточно. Тогда во втором тайме мы перестроили нашу полузащиту. Нам повезло довольно быстро забить. Но потом вмешались обстоятельства, мы остались вдесятером, хотя мы в целом не довольны тем, что сделали в этом матче. Но это не повод для беспокойства, мы должны вернуться к победному пути и стать намного более едиными», — приводит слова Галтье RMC Sport.

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