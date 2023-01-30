Магнуссон назвал чушью информацию, что он не хотел возвращаться в Россию после 24 февраля

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, выступавший за команду до лета 2022 года, опроверг информацию, что не собирался возвращаться в Россию после событий 24 февраля.
«Информация, что я не хотел возвращаться в Россию после сборов, — полнейшая и несусветная чушь. Я был одним из тех игроков, кто старался помочь другим ребятам на сборе: пытался как-то успокоить, сказал, что можно вернуться в Россию. Я не знаю почему, а главное откуда взялся этот слух. Это плохая журналистика», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Магнуссон оказался в ЦСКА в июле 2018 года. В 93 матчах за команду он забил пять голов и отдал результативную передачу. Сейчас футболист выступает за греческий «Панатинаикос».
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