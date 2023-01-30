Хёрдур Магнуссон: слежу за ЦСКА — всегда включены уведомления в телефоне

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон признался, что продолжает следить за матчами российской команды.

«Смотрю игры, а также слежу за ЦСКА в социальных сетях. У меня всегда включены уведомления на телефоне – слежу за всем, что происходит в команде! До сих пор поддерживаю связь со многими игроками и персоналом команды. Они мои друзья — мне интересно следить за их карьерой», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Хёрдур Магнуссон перешёл в ЦСКА из английского «Бристоля» летом 2018 года. В дальнейшем он выходил в футболке московского клуба 93 раза, выиграв с ним Суперкубок России. С июля 2022 года Магнуссон выступает за греческий «Панатинаикос».

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