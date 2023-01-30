Новичок «Локомотива» Конти: готов внести свой вклад в общее дело. Спасибо за тёплый приём!

Защитник Херман Конти прокомментировал свой переход из «Бенфики» в московский «Локомотив». Футболист выразил готовность внести свой вклад в успехи железнодорожников.

«Всем привет, это Херман Конти! Я прибыл на сборы к команде, готов внести свой вклад в общее дело. Всех обнимаю и спасибо за тёплый приём!» — сказал Конти в приветственном видео в телеграм-канале «Локомотива».

28-летний Конти родился в аргентинском городе Санта-Фе. Начал карьеру защитник в команде «Колон», а летом 2018 года права на него выкупила «Бенфика». После он успел поиграть на правах аренды в «Атласе» (Мексика), «Бахии» (Бразилия) и «Америке» (Бразилия). В составе «Бенфики» за 4,5 года Конти вышел на поле 10 раз, забив один гол.



По информации «Чемпионата», Конти с 27 января находится в расположении «Локомотива» на сборах в ОАЭ.