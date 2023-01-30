Украинский защитник «Шахтёра» близок к переходу в «Интер Майами»

Защитник донецкого «Шахтёра» Сергей Кривцов близок к переходу в «Интер Майами», выступающий в американской МЛС. Об этом сообщает журналистка Мишель Кауфман в своём «твиттере».
По информации источника, руководство «Майами» завершает сделку по переходу защитника. Кривцов может присоединиться к команде в ближайшие несколько дней.
31-летний Кривцов выступает за донецкий клуб с 2010 года. Всего за «Шахтёр» центральный защитник сыграл 218 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе «горняков» Кривцов стал восьмикратным чемпионом Украины (2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2020) и семикратным обладателем Кубка страны (2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 и 2019).
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
- 30 января 2023
-
09:53
-
09:45
-
09:44
-
09:42
-
09:35
-
09:27
-
09:21
-
09:20
-
09:15
-
09:04
-
08:55
-
08:54
-
08:52
-
08:47
-
08:31
-
08:30
-
08:30
-
08:05
-
08:05
-
07:51
-
07:18
-
07:02
-
06:37
-
06:35
-
06:16
-
05:56
-
05:31
-
05:26
-
05:20
-
04:30
-
04:02
-
03:25
-
03:22
-
03:12
-
03:04