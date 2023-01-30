Украинский защитник «Шахтёра» близок к переходу в «Интер Майами»

Защитник донецкого «Шахтёра» Сергей Кривцов близок к переходу в «Интер Майами», выступающий в американской МЛС. Об этом сообщает журналистка Мишель Кауфман в своём «твиттере».

По информации источника, руководство «Майами» завершает сделку по переходу защитника. Кривцов может присоединиться к команде в ближайшие несколько дней.

31-летний Кривцов выступает за донецкий клуб с 2010 года. Всего за «Шахтёр» центральный защитник сыграл 218 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе «горняков» Кривцов стал восьмикратным чемпионом Украины (2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2020) и семикратным обладателем Кубка страны (2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 и 2019).

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