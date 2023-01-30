«Футбол — это не политика». Магнуссон высказался о решении ФИФА и УЕФА забанить Россию

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон не стал оценивать решение ФИФА и УЕФА отстранить Россию от участия в международных турнирах.

«Футбол – это не политика. Я понимаю точку зрения ФИФА и УЕФА, но справедливо ли это? Не мне судить», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Решение об отстранении российских сборных и команд от своих турниров ФИФА и УЕФА приняли в марте 2022 года в связи с событиями на Украине. На тот момент сборная России должна была играть в стыковых матчах к чемпионату мира в Катаре, а «Спартак» — в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг». В итоге обе команды были отстранены от турниров, а их соперники прошли в следующую стадию.

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