Хёрдур Магнуссон рассказал, что мог остаться в РПЛ после ухода из ЦСКА
Поделиться
Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, выступавший за команду с 2018 по 2022 год, рассказал, что мог остаться в Российской Премьер-Лиге после ухода из московского клуба.
«Конкретных предложений по контракту от клубов РПЛ я не получал, но устные предложения и обсуждения были. Это правда, я мог остаться в РПЛ. Перешёл бы в другой клуб РПЛ? Допустим, мой нынешний клуб не захотел сохранить меня, – конечно, я был бы готов рассмотреть такой вариант. Но сейчас я счастлив быть там, где нахожусь, и всё идёт хорошо, так что я ни о чём не думаю», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
29-летний Магнуссон с июля 2022 года играет за греческий «Панатинаикос».
ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ».
Комментарии
- 30 января 2023
-
13:02
-
12:48
-
12:43
-
12:40
-
12:28
-
12:24
-
12:19
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:50
-
11:48
-
11:25
-
11:25
-
11:19
-
11:15
-
11:12
-
11:11
-
11:04
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:38
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
10:10
-
10:08
-
09:53
-
09:45
-
09:44
Партнерский контент