Хёрдур Магнуссон рассказал, что мог остаться в РПЛ после ухода из ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, выступавший за команду с 2018 по 2022 год, рассказал, что мог остаться в Российской Премьер-Лиге после ухода из московского клуба.

«Конкретных предложений по контракту от клубов РПЛ я не получал, но устные предложения и обсуждения были. Это правда, я мог остаться в РПЛ. Перешёл бы в другой клуб РПЛ? Допустим, мой нынешний клуб не захотел сохранить меня, – конечно, я был бы готов рассмотреть такой вариант. Но сейчас я счастлив быть там, где нахожусь, и всё идёт хорошо, так что я ни о чём не думаю», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

29-летний Магнуссон с июля 2022 года играет за греческий «Панатинаикос».

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ».