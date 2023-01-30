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Магнуссон рассказал, с какими чувствами покидал ЦСКА после четырёх лет в клубе

Магнуссон рассказал, с какими чувствами покидал ЦСКА после четырёх лет в клубе
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Бывший футболист ЦСКА Хёрдур Магнуссон вспомнил свои эмоции после ухода из клуба. Исландец играл за команду с 2018 по 2022 год.

«Это было действительно тяжело. ЦСКА всегда занимал и будет занимать особое место в моём сердце. Я ладил в клубе со всеми — это было замечательное время. Связь моей семьи с Москвой сохранится на всю жизнь. Конечно, было тяжело расставаться, но таков футбол. Карьера футболиста – это долгий путь, и я благодарен, что провёл четыре года в ЦСКА.

Какие эмоции испытал, когда в последний раз подошёл к трибуне? Это был особенный и эмоциональный момент, потому что болельщики поддерживали меня с первой минуты, как я пришёл в клуб. Они сделали моё пребывание комфортным и заслуживают множество комплиментов за оказанную мне поддержку. На всю жизнь запомню момент, когда мы в последний раз хлопнули в ладоши и исполнили знаменитое «Ху». Это было настоящее прощание», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ».

«Я был разочарован предложением ЦСКА». Откровенное интервью с Хёрдуром Магнуссоном «Я был разочарован предложением ЦСКА». Откровенное интервью с Хёрдуром Магнуссоном
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