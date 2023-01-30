Хёрдур Магнуссон объяснил, почему не приостановил контракт с ЦСКА после бана России

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон объяснил решение не приостанавливать контракт своим отношением к команде.

«Все мои мысли всегда были о ЦСКА. Я не мог так поступить с клубом. Хотел остаться и помочь команде. Я играл, чувствовал себя хорошо и не думал, что эта ситуация изменит футбол и моё отношение к команде», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

29-летний Магнуссон был игроком ЦСКА с 2018 по 2022 год. Исландский защитник принял участие в 93 матчах и выиграл Суперкубок России. Сейчас Магнуссон выступает в составе греческого «Панатинаикоса». Контракт между сторонами заключён до лета 2024 года.

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