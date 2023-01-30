Нападающий «Сочи»: мало людей «доживают» в футболе до 37 лет, Нобоа – сумасшедший

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о футбольном долголетии эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа. Напомним, 37-летний Нобоа провёл в нынешнем сезоне 15 из 17 матчей «Сочи» в чемпионате России и забил 10 голов. В минувшем сезоне Кристиан был признан лучшим футболистом РПЛ.
«Если мы говорим именно про лучшего футболиста, безусловно, это Нобоа. Если в таком возрасте с тобой продлевают контракт, ты постоянно играешь и забиваешь, то, конечно, это топ. Очень мало людей вообще «доживают» до такого возраста в футболе, а он – сумасшедший в хорошем смысле слова», — приводит слова Владислава Сарвели «РБ Спорт».
Напомним, Нобоа продлил контракт с «Сочи» ещё на год. Эквадорец выступает за сочинцев с 2019 года. Кроме «Сочи» Кристиан также играл в России за «Зенит», «Рубин», «Динамо» и «Ростов».
- 30 января 2023
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