Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я ничего не боюсь». Первые слова Дани Алвеса из тюрьмы

«Я ничего не боюсь». Первые слова Дани Алвеса из тюрьмы
Комментарии

Семья бразильского защитника Дани Алвеса, находящегося в заключении после обвинений в сексуальном насилии, передала посыл футболиста испанским журналистам из тюрьмы.

«Я ушёл из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я прошёл через очень тяжёлые и запутанные ситуации в своей жизни. Это заключение — лишь одна из них. Я ничего не боюсь», — приводит Marca слова футболиста, передаваемые семьёй Алвеса.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Такой срок предусмотрен в соответствии с испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с футболистом.

Новость по теме
Дани Алвес сыграл первый футбольный матч в тюрьме

Дани Алвес странно отреагировал на вопрос журналиста:

1
0
0
0
3
0
Поделиться
Теги Футбол Испания Дани Алвес •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Marca

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023