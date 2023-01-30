Карло Анчелотти подтвердил, что «Реал» закрыл для себя зимнее трансферное окно
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что в клубе закрыли работу на зимнем трансферном рынке.
«Трансферный рынок закрыт для нас: никто не придёт и никто не уйдёт. Ничего не произойдёт в январе», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В зимнее трансферное окно «Реал» закрыл сделку по переходу 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика. Он станет игроком испанской команды летом 2024 года.
«Реал» после 18 матчей в чемпионате Испании набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». Испанская Примера 2022/2023. 19-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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