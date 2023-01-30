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Анчелотти оценил игру полузащитника «Реала» Камавинга на позиции левого защитника

Анчелотти оценил игру полузащитника «Реала» Камавинга на позиции левого защитника
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступления французского полузащитника команды Эдуарду Камавинга на позиции левого защитника.

«Он хорошо справляется с этой задачей. Он привык играть на этой позиции. Его дуэт с Винисиусом создаёт для нас много возможностей на этом фланге. Это вариант, который мы можем использовать, даже если ему неудобно на нём играть.

Камавинга даёт нам энергию, как опорный полузащитник и как крайник защитник. Играя с Винисиусом, он должен больше отрабатывать в защите, и он делает это хорошо», — приводит слова Анчелотти Marca.

В текущем сезоне 20-летний Камавинга сыграл 29 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». Обзор матча. Ла Лига 22/23

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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