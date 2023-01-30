«Урал» проиграл «Родине» в товарищеском матче
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Сегодня, 30 января, «Урал» провёл товарищеский матч с «Родиной». Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Объединённых Арабских Эмиратах. Встреча завершилась победой московского коллектива с минимальным счётом 1:0.
Матч проходил в формате двух таймов по 30 минут. Единственный гол был забит на 51-й минуте игры. Его автором стал полузащитник московской «Родины» Никита Трапицын.
Напомним, «Урал» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, «Зенит» (42). Первые официальные матчи после возобновления сезона «Урал» сыграет в Кубке России 22 и 27 февраля.
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