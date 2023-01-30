Сарвели: Зиньковский, Умяров и Пруцев блистают в «Спартаке»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался об игре бывших футболистов «Крыльев Советов» в других командах. Напомним, за последние годы самарский клуб покинул сам Сарвели, а также Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Никита Чернов, Иван Сергеев, Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

«Не надо привязывать футболистов Осинькина и его игровую манеру. Многие футболисты играют в хороших командах РПЛ. Те же Зиньковский, Умяров и Пруцев – в «Спартаке». По моему мнению, они блистают. Да, никто не получает «Золотые мячи», так что про них так и будут говорить, что их вырвали из чертановской семьи. Но верю, что скоро все футболисты будут выступать ещё лучше и когда-нибудь будут бороться за лучшие трофеи. Надеюсь, я буду в их числе», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».