Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сарвели: Зиньковский, Умяров и Пруцев блистают в «Спартаке»

Сарвели: Зиньковский, Умяров и Пруцев блистают в «Спартаке»
Комментарии

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался об игре бывших футболистов «Крыльев Советов» в других командах. Напомним, за последние годы самарский клуб покинул сам Сарвели, а также Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Никита Чернов, Иван Сергеев, Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

«Не надо привязывать футболистов Осинькина и его игровую манеру. Многие футболисты играют в хороших командах РПЛ. Те же Зиньковский, Умяров и Пруцев – в «Спартаке». По моему мнению, они блистают. Да, никто не получает «Золотые мячи», так что про них так и будут говорить, что их вырвали из чертановской семьи. Но верю, что скоро все футболисты будут выступать ещё лучше и когда-нибудь будут бороться за лучшие трофеи. Надеюсь, я буду в их числе», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

Новость по теме
Григорян: сейчас некоторые команды очень «тугие», чего нельзя сказать о «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023