Покинувший «Торпедо» Дамьен Ле Таллек подпишет контракт с французским клубом
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Полузащитник Дамьен Ле Таллек, выступавший в текущем сезоне за московское «Торпедо», подпишет контракт с французским клубом «Сошо». Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, покинувший российскую команду в середине января 2023 года полузащитник пройдёт медицинское обследование для перехода в «Сошо» уже завтра, 31 января. Ле Таллек подпишет контракт с французским клубом до конца сезона-2022/2023.
В текущем сезоне 32-летний французский полузащитник сыграл 11 матчей за «Торпедо», отметившись в них одной результативной передачей. В московской команде футболист провёл всего полгода. Ранее Ле Таллек выступал за «Боруссию» Дортмунд, «Ренн», «Нант», «Монпелье», саранскую «Мордовию» и другие клубы.
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