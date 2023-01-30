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«Челси» ведёт переговоры о переходе Фернандеса в Лиссабоне. «Бенфика» хочет € 127 млн

«Челси» ведёт переговоры о переходе Фернандеса в Лиссабоне. «Бенфика» хочет € 127 млн
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Руководство лондонского «Челси» прибыло в Лиссабон, столицу Португалии, для переговоров с «Бенфикой» по переходу аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. Об этом сообщает издание Relevo.

По информации источника, руководство «Челси» надеется использовать приём, который помог синим договориться с донецким «Шахтёром» о переходе украинского вингера Михаила Мудрика, для чего представители лондонцев и прилетели в Лиссабон. Англичане сделали «Бенфике» предложение в размере € 120 млн, однако португальская сторона отклонила его, так как «орлов» не устроили условия выплат: «Челси» хотел расплатиться за Фернандеса несколькими траншами. Руководство «Бенфики» требует выплаты отступных, которые составляют € 127 млн, единоразово, в полном объёме.

«Челси» надеется заключить сделку на своих условиях, так как на лондонцев влияют ограничения, связанные с уплатой налогов и другими расходами. Сам Фернандес хочет уйти из клуба.

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