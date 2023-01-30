Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА перешёл в аргентинский «Ривер Плейт»

Венесуэльский нападающий Саломон Рондон, выступавший в чемпионате России за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит» и ЦСКА, перешёл в аргентинский «Ривер Плейт». Об этом в своём «твиттере» сообщает итальянский журналист Никола Скира.

По информации источника, венесуэлец, последним клубом которого был ливерпульский «Эвертон», подписал контракт с аргентинским грандом на два года.

В РПЛ Рондон сыграл 83 матча, в которых отметился 37 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Венесуэлец покинул российский чемпионат в 2021 году.

33-летний Рондон сыграл в текущем сезоне девять матчей в английской Премьер-лиге и других турнирах за «Эвертон», проведя на поле в общей сложности лишь 194 минуты. Венесуэльский футболист не отметился результативными действиями.

Игрок попытался симулировать после удара арбитра и толкнул его:

Полная трансляция матча аргентинского чемпионата доступна в Okko.