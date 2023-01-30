Сарвели — о Дальнем Востоке: не покидало ощущение, что тебя могут съесть тигры

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал о поездке домой — на Дальний Восток — во время новогодних каникул. Отметим, что футболист родом из Приморского края, но из-за футбола он перебрался в Москву в подростковом возрасте.

«Дальний Восток – это другой мир? Не совсем. Это очень далеко, природа совсем другая, если сравнивать с Москвой. Там чем-то похоже на Сочи, но прохладнее. Там тоже горы и море. Я сейчас был дома на новогодние праздники. Так, рядом с нами, всего в 10-15 километрах, в деревню приходили тигры. Это так себе впечатление, конечно. Ощущение, что тебя могут сейчас съесть, не покидало меня. Не сказал бы, что это прикольно. Но хорошо, что не пострадали люди», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».