Кечинов: надеюсь, Мелёшин — это будущее «Спартака». Все признаки таланта у него есть

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру молодого воспитанника красно-белых Павла Мелёшина, который забил победный гол в товарищеском матче с болгарским «Ботевом». Игра проходила 27 января и завершилась победой российского коллектива со счётом 1:0.
«Хотелось бы верить, что Мелёшин – это будущее «Спартака». Самое главное, чтобы тренер ему доверял и выпускал. Хороший футболист, нападающий. У него есть голевое чутьё, скорость, головой хорошо играет. Все признаки футбольного таланта у Павла имеются», — приводит слова Валерия Кечинова «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 Павел Мелёшин провёл в составе «Спартака» 10 матчей и отметился тремя забитыми голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в € 400 тыс.
- 30 января 2023
-
14:25
-
14:24
-
14:20
-
14:19
-
14:17
-
14:12
-
14:03
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:34
-
13:31
-
13:30
-
13:19
-
13:19
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
12:48
-
12:43
-
12:40
-
12:28
-
12:24
-
12:19
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:50
-
11:48
-
11:25
-
11:25
-
11:19