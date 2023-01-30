Кечинов: надеюсь, Мелёшин — это будущее «Спартака». Все признаки таланта у него есть

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру молодого воспитанника красно-белых Павла Мелёшина, который забил победный гол в товарищеском матче с болгарским «Ботевом». Игра проходила 27 января и завершилась победой российского коллектива со счётом 1:0.

«Хотелось бы верить, что Мелёшин – это будущее «Спартака». Самое главное, чтобы тренер ему доверял и выпускал. Хороший футболист, нападающий. У него есть голевое чутьё, скорость, головой хорошо играет. Все признаки футбольного таланта у Павла имеются», — приводит слова Валерия Кечинова «РБ Спорт».



Напомним, в сезоне-2022/2023 Павел Мелёшин провёл в составе «Спартака» 10 матчей и отметился тремя забитыми голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в € 400 тыс.