Игрок «Пари НН»: об уходе Галактионова много писалось и мусолилось. Все всё понимали

Полузащитник «Пари Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий признался, что команда не удивилась уходу главного тренера Михаила Галактионова, ведь об этом предварительно много писали в СМИ. Стоцкий отметил, что не видит ничего плохого в уходе Галактионова, ведь тренер получил серьёзный профессиональный вызов.

«Удивляются ли игроки, когда тренер уходит до конца контракта? Я давно в футболе и уже ничему не удивляюсь. Работа тренеров — тренировать, наша — отдавать все силы на футбольном поле. Михаил Галактионов, если вы о нем, получил серьезное предложение, для него это профессиональный вызов. Почему нет?

Работалось всем комфортно, но если такое случилось, смысл переживать? Играть надо, решать турнирные задачи. Об уходе тренера много писалось, мусолилось на разные лады, все всё понимали. Когда была последняя игра Галактионова, попрощались, пожелали друг другу удачи", — приводит слова Стоцкого «Матч ТВ».