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Бизнесмен Антон Зингаревич рассказал, почему не хочет стать владельцем российского клуба

Бизнесмен Антон Зингаревич рассказал, почему не хочет стать владельцем российского клуба
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Российский бизнесмен Антон Зингаревич, являющийся владельцем болгарского «Ботева», заявил, что в России тяжело финансировать футбольный клуб, так как это не выгодно с точки зрения бизнеса.

«Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол. Они делают это по разным причинам. Лично я на футбол смотрю как на бизнес. И в России заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент, достаточно тяжело. Пока планов таких нет. Но кто знает, что будет дальше», — приводит слова Зингеревича «Спорт-экспресс».

Зингаревич являлся владельцем английского «Рединга» с 2012 по 2014 год. В 2021 года бизнесмен приобрёл болгарский «Ботев». Российскими футбольными клубами Зингаревич никогда не владел.

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