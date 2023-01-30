«Если ситуация требует — не запрещаем». Галактионов — о запрете мата в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о дисциплинарном регламенте команды, уделив особое внимание запрету матерных слов.

«Мы ввели определённый дисциплинарный регламент, в нём много пунктов. Мы указали, как надо вести себя перед подготовкой к занятию, какие требования предъявляются в тренировочном процессе, что необходимо делать в плане восстановительных мероприятий, правила поведения на общекомандных мероприятиях, в раздевалке, вне раздевалки, взаимодействие со СМИ. Штрафы за мат тоже присутствуют.

Разрешён ли мат на поле? Что касается рабочего подсказа, то ничего не запрещаем, если ситуация этого требует. Но команда должна друг друга поддерживать. В случае ошибки ты должен доработать за партнера, помочь ему, только тогда это может назваться командой. Если ты видишь, что тот или иной игрок не дорабатывает, не вступает в единоборство, уклоняется от борьбы, тогда может быть определённый вид, скажем так, индивидуального разговора», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Галактионов возглавил «Локомотив» в середине ноября 2022 года. Ранее специалист работал с «Пари Нижний Новгород».