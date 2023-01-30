Эльдор Шомуродов стал игроком итальянской «Специи»
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Нападающий Эльдор Шомуродов присоединился к итальянской «Специи», перейдя в новый клуб на правах аренды из столичной «Ромы». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Фото: ФК «Специя»
Футболист проведёт в аренде в «Специи» оставшуюся часть сезона-2022/2023. За новый клуб нападающий сборной Узбекистана будет выступать под номером 14. «Специя» — уже третья итальянская команда в карьере Шомуродова. До «Ромы» и «Специи» футболист защищал цвета «Дженоа». Всего на счету узбекского игрока 11 голов и пять результативных передач в 65 матчах итальянской Серии A.
В текущем сезоне 27-летний форвард сыграл восемь матчей за «Рому» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Шомуродов провёл на поле всего 151 минуту.
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