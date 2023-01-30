Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший форвард «Динамо» Филипп перешёл в «Вердер»

Бывший форвард «Динамо» Филипп перешёл в «Вердер»
Комментарии

Нападающий немецкого «Вольфсбурга», ранее защищавший цвета московского «Динамо» Максимилиан Филипп присоединился к «Вердеру» на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт бременского клуба.

В текущем сезоне 28-летний немецкий форвард сыграл три матча за «Вольфсбург» в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Филипп провёл на поле в общей сложности 115 минут.

В «Вольфсбург» Филипп перешёл из «Динамо» в 2021 году. Немецкая команда заплатила москвичам за переход форварда € 7,5 млн. «Динамо» приобретало Филиппа в 2019 году у дортмундской «Боруссии», заплатив за футболиста € 20 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает немецкого игрока в € 2,5 млн.

Новость по теме
«Бавария», «Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на нападающего Ромелу Лукаку

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023