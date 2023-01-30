Бывший форвард «Динамо» Филипп перешёл в «Вердер»

Нападающий немецкого «Вольфсбурга», ранее защищавший цвета московского «Динамо» Максимилиан Филипп присоединился к «Вердеру» на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт бременского клуба.
В текущем сезоне 28-летний немецкий форвард сыграл три матча за «Вольфсбург» в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Филипп провёл на поле в общей сложности 115 минут.
В «Вольфсбург» Филипп перешёл из «Динамо» в 2021 году. Немецкая команда заплатила москвичам за переход форварда € 7,5 млн. «Динамо» приобретало Филиппа в 2019 году у дортмундской «Боруссии», заплатив за футболиста € 20 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает немецкого игрока в € 2,5 млн.
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