Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Сочи» — о 0:7 с «Зенитом»: запомню на всю жизнь, это уже был хоккей, а не футбол

Игрок «Сочи» — о 0:7 с «Зенитом»: запомню на всю жизнь, это уже был хоккей, а не футбол
Комментарии

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился воспоминаниями о разгромном поражении сочинцев в матче Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:7). Сам Сарвели вышел на поле во втором тайме при счёте 0:5.

«Бывают такие матчи, когда тебе не везет, а твой соперник очень силен и забивает все, что имеет. Это было очень больно, обидно. Это поражение я запомню на всю жизнь. Надеюсь, такого в моей жизни больше не случится, потому что это уже хоккей, а не футбол», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» набрал 25 очков в 17 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (42).

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится 3 марта. В первом матче после перерыва «Сочи» встретится с московским ЦСКА 5 марта.

Новость по теме
Сарвели: Зиньковский, Умяров и Пруцев блистают в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023