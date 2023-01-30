Игрок «Сочи» — о 0:7 с «Зенитом»: запомню на всю жизнь, это уже был хоккей, а не футбол

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился воспоминаниями о разгромном поражении сочинцев в матче Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:7). Сам Сарвели вышел на поле во втором тайме при счёте 0:5.
«Бывают такие матчи, когда тебе не везет, а твой соперник очень силен и забивает все, что имеет. Это было очень больно, обидно. Это поражение я запомню на всю жизнь. Надеюсь, такого в моей жизни больше не случится, потому что это уже хоккей, а не футбол», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».
Напомним, «Сочи» набрал 25 очков в 17 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (42).
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится 3 марта. В первом матче после перерыва «Сочи» встретится с московским ЦСКА 5 марта.
- 30 января 2023
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