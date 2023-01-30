«Торпедо» объявило об уходе Косты в «Маккаби Бней-Рейне» на правах аренды

Нападающий «Торпедо» Марк Коста на правах полугодичной аренды перешёл в израильский клуб «Маккаби Бней-Рейне». Об этом сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале.
«Вторую часть сезона Марк Коста проведёт в клубе «Маккаби Бней-Рейне». Клубы договорились об аренде с опцией продления контракта ещё на сезон», — сказано в заявлении «Торпедо».
26-летний Марк Коста перешёл в «Торпедо» в сентябре 2022 года на правах свободного агента. В шести матчах за команду он провёл на поле 169 минут, не отметившись результативными действиями.
«Торпедо» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 17 очков и занимает в турнирной таблице последнее место (16). Официальная часть сезона возобновится для команды игрой с «Акроном» в Фонбет Кубке России (26 февраля).
- 30 января 2023
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