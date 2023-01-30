Фанаты «Наполи» заблокировали проезд Ди Лаурентису во время бурного празднования победы
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Болельщики «Наполи» заблокировали проезд автомобилю, за рулём которого был президент неаполитанского клуба Аурелио Ди Лаурентис, во время бурного празднования победы своей команды над «Ромой» в матче 20-го тура итальянской Серии A (2:1).
Фанаты неаполитанцев окружили автомобиль Ди Лаурентиса, активно празднуя очередную победу своей команды в чемпионате Италии. Сам функционер подыграл болельщикам, подвигавшись под танцевальную музыку, но в конечном счёте попросил людей всё-таки уступить ему дорогу для проезда.
«Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии в текущем сезоне. Команда Лучано Спаллетти набрала 53 очка после 20 сыгранных матчей, опережая ближайших преследователей на 13 баллов.
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