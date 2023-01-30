Фанаты «Наполи» заблокировали проезд Ди Лаурентису во время бурного празднования победы

Болельщики «Наполи» заблокировали проезд автомобилю, за рулём которого был президент неаполитанского клуба Аурелио Ди Лаурентис, во время бурного празднования победы своей команды над «Ромой» в матче 20-го тура итальянской Серии A (2:1).

Фанаты неаполитанцев окружили автомобиль Ди Лаурентиса, активно празднуя очередную победу своей команды в чемпионате Италии. Сам функционер подыграл болельщикам, подвигавшись под танцевальную музыку, но в конечном счёте попросил людей всё-таки уступить ему дорогу для проезда.

«Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии в текущем сезоне. Команда Лучано Спаллетти набрала 53 очка после 20 сыгранных матчей, опережая ближайших преследователей на 13 баллов.