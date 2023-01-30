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«Интер» заинтересован в аренде защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра

«Интер» заинтересован в аренде защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра
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«Интер» отправил запрос в «Манчестер Юнайтед» с целью узнать возможность аренды защитника английской команды Гарри Магуайра. Об этом сообщает Daily Mail. Миланский клуб заинтересован в закрытии сделки до окончания зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» в 20 матчах набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.

Напомним, Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера» за € 87 млн. Это самая большая сумма, уплаченная за футболиста на его позиции. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

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