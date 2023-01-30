Даниил Денисов рассказал, в чём эксклюзивность второго сбора «Спартака» в Дубае

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал об эксклюзивности второго сбора красно-белых в Дубае. По словам игрока, впервые за долгие годы в Дубае начались осадки.
«Первый сбор окончен, капельку передохнули – начинаем второй. Главное удивление всего сбора – даже не упражнения и интересный тимбилдинг, предложенный тренерским штабом, а дождливая погода в Дубае. Обычно в это время здесь всегда солнечно. Во всяком случае за последние пять лет осадков не случалось.
Так что условия у нас получились эксклюзивными. Дождь в Дубае – явление особенное. Сделаем всё, чтобы это дало такой же эксклюзивный результат», — написал Даниил Денисов в своём телеграм-канале.
«Спартак» набрал 36 очков в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
- 30 января 2023
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