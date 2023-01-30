Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Денисов рассказал, в чём эксклюзивность второго сбора «Спартака» в Дубае

Даниил Денисов рассказал, в чём эксклюзивность второго сбора «Спартака» в Дубае
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал об эксклюзивности второго сбора красно-белых в Дубае. По словам игрока, впервые за долгие годы в Дубае начались осадки.

«Первый сбор окончен, капельку передохнули – начинаем второй. Главное удивление всего сбора – даже не упражнения и интересный тимбилдинг, предложенный тренерским штабом, а дождливая погода в Дубае. Обычно в это время здесь всегда солнечно. Во всяком случае за последние пять лет осадков не случалось.

Так что условия у нас получились эксклюзивными. Дождь в Дубае – явление особенное. Сделаем всё, чтобы это дало такой же эксклюзивный результат», — написал Даниил Денисов в своём телеграм-канале.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).

«Спартак» потратил больше всех. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить «Спартак» потратил больше всех. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023