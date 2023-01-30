«Бавария» хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на приобретение крайнего защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист The Athletic Дэвид Орштейн.

По информации источника, «Бавария» хочет арендовать португальского защитника, прописав в договоре аренды возможность выкупа Канселу. Отмечается, что в мюнхенском клубе давно следят за футболистом и настроены подписать его на фоне его недовольства игровым временем в последних матчах за «Манчестер Сити».

28-летний Канселу выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Всего за английский клуб португалец сыграл 154 матча, в которых забил девять мячей и сделал 22 голевые передачи. Ранее Канселу играл за «Бенфику», «Интер», «Валенсию» и «Ювентус». Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн.

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