«Бавария» хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на приобретение крайнего защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист The Athletic Дэвид Орштейн.
По информации источника, «Бавария» хочет арендовать португальского защитника, прописав в договоре аренды возможность выкупа Канселу. Отмечается, что в мюнхенском клубе давно следят за футболистом и настроены подписать его на фоне его недовольства игровым временем в последних матчах за «Манчестер Сити».
28-летний Канселу выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Всего за английский клуб португалец сыграл 154 матча, в которых забил девять мячей и сделал 22 голевые передачи. Ранее Канселу играл за «Бенфику», «Интер», «Валенсию» и «Ювентус». Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
- 30 января 2023
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:27
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:45
-
14:44
-
14:25
-
14:24
-
14:20
-
14:19
-
14:17
-
14:12
-
14:03
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:34
-
13:31
-
13:30
-
13:19
-
13:19
-
13:10
-
13:05