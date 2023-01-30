«Её хвалят даже депутаты». ЦСКА призвал оформлять карту болельщика роликом с Мухиным
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин в видеоролике, опубликованном пресс-службой московского клуба, призывает болельщиков армейцев оформить себе карту болельщика или Fan ID, документ, который необходим для посещения матчей Российской Премьер-лиги на всех стадионах чемпионата России с 1 декабря 2022 года.
«В общем, это всё современно, быстро и безопасно. А про что мы говорим? Про карту болельщика? А, да, это все современно, быстро и безопасно. Её хвалят даже депутаты. Так что лайк, подписка. Ну всё, я поехал», — говорит Мухин в видеоролике.
После этого полузащитник ЦСКА с иронией рассказывает точную последовательность оформления карты болельщика, начиная с загрузки фотографии на сайт Госуслуг и заканчивая посещением МФЦ.
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