«Её хвалят даже депутаты». ЦСКА призвал оформлять карту болельщика роликом с Мухиным

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин в видеоролике, опубликованном пресс-службой московского клуба, призывает болельщиков армейцев оформить себе карту болельщика или Fan ID, документ, который необходим для посещения матчей Российской Премьер-лиги на всех стадионах чемпионата России с 1 декабря 2022 года.

«В общем, это всё современно, быстро и безопасно. А про что мы говорим? Про карту болельщика? А, да, это все современно, быстро и безопасно. Её хвалят даже депутаты. Так что лайк, подписка. Ну всё, я поехал», — говорит Мухин в видеоролике.

После этого полузащитник ЦСКА с иронией рассказывает точную последовательность оформления карты болельщика, начиная с загрузки фотографии на сайт Госуслуг и заканчивая посещением МФЦ.