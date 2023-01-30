«Он точно не поедет в «Барселону». Гендиректор «Манчестер Сити» — о словах Гвардиолы

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы о его готовности возглавить «Барселону» в любой момент при условии получения соответствующего предложения.

«Гвардиола сказал, что он поехал бы в «Барселону», если бы он был помощником главного тренера в «Манчестер Сити» и получил предложение от каталонцев. Но он наш главный тренер, он точно не поедет в «Барселону» или куда-либо ещё в следующие два с половиной года», — приводит слова Сориано DAZN.

Ранее Гвардиола заявил о возможности возвращения в «Барселону» в любой момент, рассуждая о пристрастии своего бывшего помощника Микеля Артеты, ставшего главным тренером лондонского «Арсенала».

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