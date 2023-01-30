«Он точно не поедет в «Барселону». Гендиректор «Манчестер Сити» — о словах Гвардиолы

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы о его готовности возглавить «Барселону» в любой момент при условии получения соответствующего предложения.
«Гвардиола сказал, что он поехал бы в «Барселону», если бы он был помощником главного тренера в «Манчестер Сити» и получил предложение от каталонцев. Но он наш главный тренер, он точно не поедет в «Барселону» или куда-либо ещё в следующие два с половиной года», — приводит слова Сориано DAZN.
Ранее Гвардиола заявил о возможности возвращения в «Барселону» в любой момент, рассуждая о пристрастии своего бывшего помощника Микеля Артеты, ставшего главным тренером лондонского «Арсенала».
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии
- 30 января 2023
-
17:37
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:04
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:25
-
16:14
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:27
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:45
-
14:44
-
14:25
-
14:24
-
14:20
-
14:19
-
14:17