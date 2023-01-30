В Бразилии автобус с футбольной командой упал с моста. Погибли 4 человека

В бразильском штате Минас-Жерайс произошло серьёзное ДТП — автобус местной футбольной команды Esporte Clube Vila Maria Helena упал с моста, информирует издание G1 со ссылкой на Федеральную дорожную полицию.

Согласно сведениям источника, в автобусе находились водитель, тренерский штаб и футболисты команды. Четыре человека скончались от полученных травм на месте, ещё 29 человек были госпитализированы с повреждениями разной тяжести. Подробной информации о состоянии выживших пока что нет.

Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство упало с моста и перевернулось около ручья, над которым и оборудован этот мост. Поездка была полностью официальной, перевозчик имел лицензию от Национального агентства наземного транспорта.