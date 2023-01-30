«Хочу присвоить «Эвертону» менталитет победителя». Дайч — о назначении тренером «ирисок»

Новый главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал своё назначение на должность ливерпульского клуба. Английский специалист сменил на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который был уволен из-за положения клуба в турнирной таблице — 19-е место Премьер-лиги.
«Для меня большая честь стать менеджером «Эвертона». Я и мои сотрудники готовы помочь этому замечательному клубу вернуться в нужное русло. Я знаю о страстных фанатах «Эвертона» и о том, насколько дорог им этот клуб. Мы готовы работать и дать им то, что они хотят.
Наша цель — создать команду, которая работает, сражается и с гордостью носит эмблему на груди. В этой команде есть качество. Но мы должны заставить её сиять. Это работа меня и моих сотрудников. Наша задача — убедиться, что мы строим команду тактически и технически, даём игрокам организованность, даём им свободу играть, наслаждаться футболом.
Но это требует времени. Мы должны заставить команду работать так, как я считаю нужным для победы в матчах. Я хочу присвоить ей менталитет победителя», — приводит слова Дайча официальный сайт «ирисок».
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