Ловчев — о совете Кокорина Захаряну и Пиняеву: он сам «успешно» следовал этим словам

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который ранее посоветовал молодым талантам РПЛ Сергею Пиняеву из «Локомотива» и Арсену Захаряну из «Динамо» перейти в клубы одного из европейских первенств.



«Прочитал высказывания Александра Кокорина про то, что Пиняеву и Захаряну необходимо поехать в другие чемпионаты. Дословно: «Если у тебя есть талант и ты хочешь построить отличную карьеру, нужно поехать и попробовать себя в других чемпионатах. Поэтому я призываю их искать возможность присоединиться к более сильным командам».



У меня два соображения по этой теме. Во-первых, надо признать, что сам Александр «успешно» следовал своему совету — когда сначала был в нескольких российских клубах и не уехал в более сильные команды в тот момент, когда это было сделать намного проще, чем сейчас. Во-вторых, уезжать надо вовремя и по месту. Нет сомнений в том, что в топ-5 более качественный футбол, чем в РПЛ. Чтобы не захиреть, не остановиться в уровне, надо пробовать играть там. Но вопрос времени и места. Пиняев пока не провёл ни одного полноценного сезона в России, это пока разговор просто ни о чём. Захарян не выглядит на сегодня лучшим футболистом в своей команде, он не делает там разницу, ничто и никто в «Динамо» не сдерживает его прогресс. Они не сформировались как личности и футболисты. Когда их возьмут за небольшие деньги и они не смогут сразу заиграть, их непременно посадят на лавку. Потому что они копеечные — их не взяли за 100 млн, как Мудрика, и даже за 30, как Головина, не взяли. Головин был заметен в ЦСКА, он отыграл за сборную большой турнир и играл в еврокубках. Он шёл в клуб русского владельца.



Игрока, которого взяли за небольшие деньги, легко посадить на лавку. Когда ты сажаешь игрока с большой трансферной стоимостью, ты в том числе признаёшь и свою ошибку.



И Захарян, и Пиняев не достигли своего потолка в России.



И последнее по теме — мне не нравится навязываемая со всех сторон история про то, что непременно надо уезжать. Непременно — не надо. Уезжайте, когда вас точно зовёт тренер и когда клуб готов это подкрепить большими деньгами», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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