Daily Mail: Канселу покинет «Манчестер Сити» из-за конфликта с Гвардиолой

Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в скором времени покинет стан «горожан», чтобы присоединиться к мюнхенской «Баварии». Как сообщает издание Daily Mail, причиной ухода футболиста стал конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Отношения между игроком и менеджером ухудшились после паузы на чемпионат мира. Канселу стал получать меньше игрового времени, из-за чего он также явно выражал своё недовольство. В конечном счёте было принято решение отпустить игрока, если по нему поступит достойное предложение.

Канселу принял участие только в четырёх матчах из последних 11 после возобновления клубного сезона. Всего у него на счету 26 игр во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал пять голевых передач.

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