Скучаешь по РПЛ? Проведи время на футбольной игре «Чемпионат Brainboy»

Новому году – новый сезон! 31 января стартует очередной, четвёртый по счёту, сезон футбольного Чемпионата Brainboy от Championat.com! Игра состоится в 20:00 в баре Liberty.



От нас: как всегда интересные, сложные и не очень вопросы, от вас – ответы и хорошее настроение! Приходи, и вместе узнаем, какие команды попадут в финал по итогам сезона, сможет ли лидер общего зачёта стать лидером по количеству побед в сезоне, и просто отлично проведём время! А главное – тебя ждут подарки от «Чемпионата» и «Бомборы».



Если не путаешь «Кан» и «Канн» и точно знаешь, что Карлос Энрике Жозе Франсиско Венансио Гордуросо – это не шесть разных футболистов, а настоящее имя Каземиро, то срочно собирай команду и регистрируйся!