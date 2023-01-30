Фанаты «Ромы» преследовали машину Дзаньоло до его дома и угрожали смертью

После матча «Ромы» и «Наполи», который завершился со счётом 2:1 в пользу неаполитанцев, машину полузащитника римлян Николо Дзаньоло преследовала группа болельщиков столичной команды. Игрок по договорённости с руководством клуба пропускал прошедший матч, так как надеется перейти в другую команду до закрытия трансферного окна. Фанаты, недовольные поражением своего клуба, узнали Дзаньоло и преследовали до самого дома, после чего угрожали ему смертью и оскорбляли. Уладить конфликт помогло только вмешательство полицейских, которых вызвал Николо. Об этом сообщает Rai Sport.



Напомним, в услугах футболиста были заинтересованы «Милан», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ньюкасл», но ни один из этих клубов так и не сумел или не пытался договориться о трансфере Дзаньоло.



Позже футболистом заинтересовался «Борнмут», но от предложения английского клуба отказался уже сам игрок, чем привёл в ярость владельца «Ромы» Дэна Фридкина.

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