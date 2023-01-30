«Эвертон» предложил € 45 млн за хавбека «Челси» Галлахера

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, «Эвертон» сделал предложение по игроку в размере около € 45 млн + € 8 млн в качестве возможных бонусов.
«Челси» примет решение по игроку в ближайшее время, поскольку есть и другие клубы, заинтересованные в Галлахере. Также сам футболист обдумает своё будущее и возможный уход из клуба до конца января.
Конор Галлахер является воспитанником «Челси». Он выступал за молодёжные команды лондонцев с 2008 года, а сейчас является игроком основного состава. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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