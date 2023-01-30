Адольфо Гайч: счастлив вернуться в Италию. Хочу играть и спасти «Верону»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч прибыл в Верону для подписания контракта с одноимённым клубом. О трансфере пока не объявлено официально, однако игрок дал комментарий журналистам в аэропорту.
«Я счастлив вернуться в Италию. Полностью готов выйти на поле, со мной всё в порядке. Хочу играть и спасти «Верону»», — приводит слова Гайча Ole.
Сообщается, что итальянцы заплатят московскому клубу € 500 тыс., а также получат право выкупа аргентинца за € 6,5 млн.
«Верона» располагается в зоне вылета в турнирной таблице Серии А, занимая 18-ю позицию.
Всего за армейский клуб Гайч сыграл 30 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив один гол.
Отметим, что Гайч уже имеет опыт выступления в Италии. В 2021 году он защищал цвета «Беневенто».
- 30 января 2023
-
19:08
-
18:46
-
18:46
-
18:41
-
18:35
-
18:35
-
18:24
-
18:24
-
18:09
-
18:01
-
17:56
-
17:54
-
17:47
-
17:45
-
17:37
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:04
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:25
-
16:14
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:27
-
15:27
-
15:21