Адольфо Гайч: счастлив вернуться в Италию. Хочу играть и спасти «Верону»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч прибыл в Верону для подписания контракта с одноимённым клубом. О трансфере пока не объявлено официально, однако игрок дал комментарий журналистам в аэропорту.



«Я счастлив вернуться в Италию. Полностью готов выйти на поле, со мной всё в порядке. Хочу играть и спасти «Верону»», — приводит слова Гайча Ole.



Сообщается, что итальянцы заплатят московскому клубу € 500 тыс., а также получат право выкупа аргентинца за € 6,5 млн.

«Верона» располагается в зоне вылета в турнирной таблице Серии А, занимая 18-ю позицию.

Всего за армейский клуб Гайч сыграл 30 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив один гол.



Отметим, что Гайч уже имеет опыт выступления в Италии. В 2021 году он защищал цвета «Беневенто».