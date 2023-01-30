Раджа Найнгголан перешёл в СПАЛ

Клуб Серии B СПАЛ объявил о подписании бельгийского полузащитника Раджи Найнгголана. Контракт с футболистом заключён до 30 июня 2023 года, также соглашение предусматривает автоматическое продление ещё на один сезон при выполнении определённых условий.

Раджа Найнгголан Фото: Официальный сайт ФК СПАЛ

Хавбек известен прежде всего по выступлениям за «Рому» и «Интер», также в течение карьеры он защищал цвета «Пьяченцы» и «Кальяри». Последним его клубом был бельгийский «Антверпен».



Напомним, осенью Найнгголан был отстранён от основного состава бельгийского клуба за то, что закурил электронную сигарету на скамейке запасных.



Кроме того, в начале октября в бельгийских СМИ появилась информация, что Найнгголан был арестован за вождение в нетрезвом виде с просроченными правами. Футболист был освобождён под залог.

Новость по теме Бывший маркетолог «Ромы» Сапега рассказал абсурдную историю про Найнгголана и сигарету

Топ-10 футболистов с вредными привычками