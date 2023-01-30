Ловчев: «Зенит» сделал для Малкома достаточно, чтобы он не кидал клуб на деньги

Ветеран «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о возможном уходе форварда «Зенита» Малкома в «Пари Сен-Жермен».



«В ситуации с Малкомом исхожу из одного простого универсального правила для футболистов — их век короток, и за 10-15 лет надо и денег заработать на старость, и поиграть в хороших командах, показать себя.



Я вижу, что в момент торга между «Зенитом» и «ПСЖ» бразилец молчит — это, видимо, самое большое, что он сейчас может сделать для клуба, который благодаря решениям ФИФА о приостановке контрактов иностранцев в РПЛ оказался под риском безнаказанного ограбления.



«Зенит» и не особенно скрывает, как я понимаю, свою позицию — платите и забирайте, или забирайте сейчас, но под обязательно заплатить. Всё логично, клуб вложил в футболиста огромные деньги, и потеря игрока без компенсации будет ударом.



В этой ситуации ещё раз обращаюсь к «Лукойлу», «Газпрому» и другим структурам — перестаньте тратить государственные деньги на иностранцев и занимайтесь футболом российским, помогите российским футболистам прогрессировать. Давайте шанс своим. Понимаю, что с бразильцами и прочими иностранными гражданами стать чемпионом проще, но сейчас не то время, когда на эту ситуацию можно закрывать глаза.



Если Малком уедет, это будет логичным. Нет таких людей, которые бы не хотели играть в нынешнем «ПСЖ». Но «Зенит» более чем достаточно сделал для Малкома и других бразильцев, чтобы они в такой ситуации не кидали клуб на деньги», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.



25-летний Малком забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 23 матчах нынешнего сезона. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.