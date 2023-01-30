«Вулверхэмптон» приобрёл 21-летнего хавбека «Фламенго» Жоау Гомеса

«Вулверхэмптон» объявил о переходе полузащитника «Фламенго» Жоау Гомеса. Контракт с игроком заключён до лета 2028 года и предусматривает возможность продления ещё на 12 месяцев.
21-летний хавбек с 2019 года выступает за молодёжную команду «Фламенго». В марте 2020 года Гомес стал обладателем молодёжного Кубка Либертадорес: в финале его команда обыграла сверстников из парагвайского «Либертада» со счётом 5:2, а Жоау забил первый гол бразильцев.
За главную команду игрок дебютировал 22 октября 2020 года, выйдя на замену в матче Кубка Либертадорес с колумбийским «Хуниором».
В феврале 2021 года Гомес подписал новый контракт с «Фламенго» до конца 2025 года.
Жоау Гомес – чемпион Бразилии, обладатель Суперкубка страны, а также финалист Кубка Либертадорес: в 2021 году в главном матче турнира красно-чёрные уступили другому бразильскому клубу – «Палмейрасу».
«Спортинг» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в товарищеском матче
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