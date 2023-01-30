Олег Кузьмин: до сих пор жду звонка из «Рубина». Странная ситуация

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин рассказал о ситуации, в которой оказался после смены штаба команды. На сборы казанский клуб отправился без него — при том, что контракт специалиста с клубом продолжает действовать.



«По-прежнему никаких движений, никаких шагов со стороны руководства «Рубина» нет. Жду, когда со мной кто-нибудь свяжется. Пока никто из нового менеджмента со мной не контактировал — из новостей узнаю о переменах в клубе. Читал, что представили Айбатова и Хуснутдинова. Айбатова знаю: когда я играл, он работал у нас. Контракт с «Рубином» у меня до июня 2024 года. Хотелось бы понять уже, разрываемся или нет. А для этого нужно хоть с кем-то поговорить. Странная ситуация», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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